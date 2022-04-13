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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Türk büyükelçi Lugandaca konuştu

Türk büyükelçi Lugandaca konuştu
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da toprağa verildi. Beyaz için Esenler Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Beyaz'ın cenazesi, akrabası Mehmet Batan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Türk Ortodoks Patrikhanesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çelenk gönderdi.

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Türk büyükelçi Lugandaca konuştu
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