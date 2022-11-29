Türk çift, bisikletle 6 bin km pedal çevirdi

Ankara'da yaşayan Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, evlilikleri sonrasında bisikletle dünyayı gezmeye karar verdi. Bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Kuruca ve pazarlama alanında çalışan eşi Üstüner, işlerinden ayrılarak bu zamana kadar 6 bin kilometre pedal çevirdiler. Üstüner, "15 Mayıs'ta İran'ın Tebriz şehrinden başladık. Kazakistan'dan Güney Kore'ye uçtuk. Seul'den Busan'a 1000 kilometre bisiklet sürerek BM Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ettik" dedi. Kuruca ise "Şu anda Japonya'nın Kyushu Adası'ndayız. Buradan Tayland, Laos, Kamboçya ve Malezya'da bisiklet sürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. AA