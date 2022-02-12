Türk dilinin başkenti Karaman’a Emıtt fuarında büyük ilgi

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 9 Şubat tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 12 Şubat'a kadar devam edecek olan fuara Türkiye'deki il ve ilçelerin yanı sıra birçok ülkeden de temsilci katılıyor.





Fuarın en ilgi çeken tanıtım stantlarından birisi Karaman Belediyesi oldu.



Yoğun ilginin olduğu stantta Karaman'da yaşayan Karamanoğlu Mehmet Bey, Yunus Emre, Piri Reis, Kazım Karabekir gibi önemli isimlerin Heykelleriyle fotoğraf çekinen ziyaretçiler aynı zamanda Karaman'ı tanıma fırsatı buldu. Karaman'ın doğal tatları ve belediyenin yeni ürünü Pestelma'yı tadan ziyaretçiler olumlu geri dönüşlerde bulundu.





Bu yıl 25'incisi düzenlenen fuara tarım, tarih ve kültür turizmi noktasında tanıtım çalışması yapan Karaman Belediyesi fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından birisi oldu. Karaman Belediye başkanı Savaş Kalaycı '' Türk dilinin başkenti Karaman'ın tarihini ve kültürünü tanıtmak için buradayız.'' dedi.





Başkan Kalaycı Karaman'ı sosyokültürel ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek bir şehir yapmak için çalıştıklarını aynı zamanda böyle uluslararası fuarların Karamanın tarihi ve kültürünü tanıtmak için fırsat olduğunu söyledi.





Karamanın tarım şehrinden ziyade kültür şehri olduğunu söyleyen Kalaycı, Yunus Emre, Piri Reis, Kazım Karabekir gibi bilinen önemli değerlerin de Karamanlı olduğunu söyledi.

ZİYARETÇİLERE YUNUS EMRE ŞEHRİ KARAMAN'I ANLATIYORUZ



Karaman Belediye Başkan yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan Şimdiye kadar 14 farklı vilayet veya ilçenin Yunus Emre'yi sahiplendiğini fakat Yunus Emre'nin babası İsmail hacı tekkesinin karamanda olduğunu, Yavuz Sultan Selimin tapu tahrir defterlerinde Yunus Emre'nin vakıf arazilerinden bahsedildiğini, Evliya Çelebinin seyahatnamesinde Yunus Emreden bahsettiğini ve Türkiye'deki en eski Yunus Emre Camisinin Karamanda olduğunu söyledi.





Aslan ''ziyaretçilere Karaman'ı anlatırken insanlar bilmediklerini fark ediyorlar. Burada tanıtımımızda bunları öğrenmek onları şaşırtıyor ve biraz daha ilgi uyandırıyor. Karaman denildiği zaman bir beylik olarak düşünmemek lazım. Karaman dediğimiz zaman Maraşa kadar uzanan ve kayseri üzerinden Ankara'ya kadar gelen, Eskişehir, Konya, Antalya olarak düşünmek lazım. Karaman şehri Mevlana ve yunus emre dolayısı ile hem Müslümanların, hem de erken Hristiyanlık dönemine ait birçok eserden dolayı Hristiyanlar için çok önemli bir durak'' dedi.





KARAMAN BELEDİYESİ'NDEN KATMA DEĞER ÜRETİM



Elma'dan üretilen ''Pestelma''yeni bir tat olarak fuardaki ziyaretçilere tanıtılıyor.





Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın girişimiyle üretimi yapılacak olan ''Pestelma'' Elma marmelatı, elma kurusu, ceviz ve kadayıfla zenginleştirilmiş elma pestili fuardaki ziyaretçilere ikram edilerek geri dönüşler alınıyor.





Kalaycı elma üretiminin Türkiye'de en fazla olduğu karamanda elma meyvesini katma değeri artırılmış bir ürüne dönüştürdüğümüz zaman farklı iş alanları oluşacak ve daha fazla iş koluna ulaşacağını söyledi.