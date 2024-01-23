Türk doktorlar dünyaya şifa dağıttı: Yanık yüzlerin umut ışığı

Her gün çeşitli nedenlerle birçok insan, yanık yaralanmasına maruz kalıyor. Mutfakta yemek yaparken, elektrikli aletler ya da sıcak sıvı temasıyla yanıklarla karşılaşabiliyor. Yanık sonrası oluşan estetik ve fonksiyonel sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçen Ayşegül Aksu (32), dernek kurarak mağdurlara merhem oldu. Annesinin yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası hayatı değişen Ayşegül Aksu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde sağlık yönetimi okudu. Bir süre sonra da yanık mağduru çocukların hayatına dokunabilmek için Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'ni kurdu. Tek başına çıktığı iyilik yolculuğu, gönüllü doktorlarla sınırları aşan bir seferberliğe dönüştü.Derneğin alanlarında uzman sağlıkçılardan oluşan ekibi, yurtiçi ve yurtdışında vücutlarının çeşitli yerleri yanmış çocukların yarasını sarıyor. Evinde çıkan yangında kardeşini kurtarmaya çalışırken vücudu yanan Azerbaycanlı İsmail (12), Suriye'de evine bomba düşmesiyle yaralanan Emine (14), sobanın parlamasıyla çıkan yangında vücudu yanan Eymen (8), yüzüne kızgın yağ dökülen Leyla (3) gibi binlerce çocuk sağlığına kavuştu. Dernek personeli, hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışarak tedavi sürecini sürdürüyor. Yanıklarla mücadele eden çocuklara sadece tıbbi yardım değil, aynı zamanda psikososyal rehabilitasyon desteği de sunuyor. Dernek Başkanı Ayşegül Aksu, "Amacımız, yanıklarla mücadele eden bu masum çocuklara bir umut ışığı olmak. Onların acılarını hafifletmek ve sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Deprem anında soba olan odadan hemen uzaklaşılmalı.Çaydanlık ocak üstündeyken, kulpları duvara doğru çevrilmeli.Su ısıtıcılar, çocukların ulaşabileceği yerlerde olmamalı.Balık tutarken oltayı elektrik tellerine çarpıp elektrik akımıyla yanmamak için yer özenle seçilmeli.Arabada çakmağı güneş gören yere bırakılmamalı.