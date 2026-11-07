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Giriş Tarihi: 07.11.2026

Türk dünyası aynı sofrada buluşacak

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TRAVEL Expo Ankara 9. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek Türk Dünyası Gastronomi Zirvesi, farklı ülkelerin mutfak geleneklerini 19-21 Kasım'da ATO Congresium'da tanıtacak. Zirvede şef sunumları, geleneksel tarifler ve tadım etkinlikleri gastronomi meraklılarıyla buluşacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, "Bir yemek, hazırlandığı coğrafyanın tarihini, yaşam biçimini ve geleneklerini anlatır. Türk dünyasının mutfaklarına baktığımızda ortak köklerden beslenen çok güçlü bir kültürel miras görüyoruz" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Türk dünyası aynı sofrada buluşacak
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