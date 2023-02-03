Türk dünyası fotoğraflarla İstiklal’de buluştu

Türk dünyasındaki dil ve kültür ortaklığının güzel sanatlar alanındaki yansımasını ifade eden "Türk Dünyası İstiklal'de Buluşuyor" isimli sergi İstanbul Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri ve Türk'ün sınırlar aşan gönül coğrafyasının tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları yer aldı.Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Teröristleri eğitenler, daha sonra bombalı eylemlerde kullananlar, buna dair istihbaratı da kendilerine malzeme yapıp 'Taksim'de, İstiklal'de, Galata'da bulunmayın' diyor. İstiklal Caddesi'nden bu bir meydan okumadır. İstiklalimize âşık bir milletiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Beyoğlu, 24 saat kültürüyle, sanatıyla, yaşamıyla var olan ilçe. Büyükelçiliklerin yaptığı bu açıklamayı geçtiğimiz günlerde cevapladık" dedi.