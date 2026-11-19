Erzurum
'da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Adıgüzel ve beraberindeki akademisyenler, bölümün kuruluşundan bu yana ziyaret ettikleri Türk devletlerinden 1500'e yakın obje topladı. Akademisyen arkadaşlar, yaklaşık 30 yılda Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden topladıkları objelerle hayalini kurdukları Türk Dünyası Kültür Salonu oluşturmaya karar verdi. Salonun ziyaretçilerini Türk dünyasında küçük bir gezintiye çıkardığını belirten Adıgüzel, "Burası aynı zamanda bir laboratuvar, öğrencilerimizin derste anlattıklarımızı gelip gördükleri, hissettikleri ve dokunarak öğrendikleri bir salon" dedi. Adıgüzel, ilerleyen dönemlerde Türk çadırı kurmayı planladıklarını dile getirerek, eserlerin bazılarını da burada sergileyeceklerini anlattı.