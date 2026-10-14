Türk dünyasının istiklal şairi: Ahmet Cevat

Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı, Türk dünyasının gür sesi Ahmet Cevat, Sovyet rejimi tarafından Türkçülük suçlamasıyla kurşuna dizilerek şehit edilişinin 89. yıldönümünde, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere tüm Türk coğrafyasında saygıyla yâd ediliyor. Ömrünü Türk birliği idealine adayan büyük şair, 1912'de gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katıldı ve Balkan Savaşları'nda Bulgar kuvvetlerine karşı cephede çarpıştı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi bünyesinde Anadolu'da esir düşen Osmanlı askerlerinin imdadına koştu. 1914 yılında kahraman Hamidiye kruvazörünün mücadelesinden ilham alarak kaleme aldığı ve Türk milletinin bağımsızlık sembolü haline gelen "Çırpınırdı Karadeniz" eseri, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar uzanan ortak kültürel hafızamızın en değerli nişanesi oldu. Üzeyir Hacıbeyli ile hazırladığı, her mısrası istiklal aşkıyla bezeli Azerbaycan Milli Marşı, Sovyet işgali nedeniyle o dönem engellense de 1992'de bağımsız Azerbaycan'ın resmi milli marşı olarak kabul edildi. Sovyet yönetimi tarafından "Türkçülük" suçlamasıyla 13 Ekim 1937'de şehit edilen Ahmet Cevat, arkasında eğilmeyen baş ve silinmeyen bir iz bıraktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör