Türk festivaline 200 bin ziyaretçi

Hun ve Türk kökenli topulukları buluşturmak amacıyla Macaristan
'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, son gününde de yoğun ilgi görürken, dünya genelinden binlerce misafiri ağırladı. Macar Turan Vakfı tarafından Hun ve Türk kökenli toplulukların geleneksel kültürlerini, tarihi miraslarını ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen kurultaya, Macaristan'ın en ünlü bozkır ve ova ekosistemini barındıran Bugac kasabası ev sahipliği yaptı. Kurultayın son gününde tazı avcı köpeği gösterisi ve koşusu, atlı doğancılık ve kartalla avlanma gösterisi, atlı güreşin yanı sıra at, deve ve at arabalarıyla Göçebe Geçidi gösterisi ile atlı ve yaya savaşçıların geleneksel kıyafetlerle yer aldığı askeri geçit töreni yapıldı. Yetkililer, girişin ücretsiz olduğu ve 3 gün süren kurultaya katılım sayısında geçmiş yıllara kıyasla artış yaşandığını ve bu yıl Bugac'ın etkinlik kapsamında 200 binden fazla kişiye ev sahipliği yaptığını belirtti. İlk Türk-Hun Kurultayı 2007'de Kazakistan
'da düzenlenmişti.
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Mete Efendioğlu - Editör