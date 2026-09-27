Türk futbol takımına kara para suçlaması: 50 milyon Euro’luk altını eritip Türkiye’ye göndereceklerdi

2 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında kulübün mali tablosu da mercek altına alındı. Yapılan araştırmada savcılık, 2019 yılında kulübün yönetiminin değişmesiyle futbolcu transferlerinde ciddi harcamaların yapıldığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis geçtiğimiz hafta Baden-Württemberg'deki Pforzheim bölgesinde kulübe ait bir binaya baskın düzenledi.

Baskında 220 bin euro daha ele geçirildi. Kulübün eski sportif direktörü Eser Güner ve bir yönetici gözaltına alındı. İfadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddeden, kulübün ve oyuncuların yasa dışı hiçbir şey yapmadığını da söyleyen Eser Güner, kulübün vergi dairesine yaklaşık 200 bin euro borcu olduğunu ve futbol sahasının kirası olan 30 bin euroluk borcu bile hala ödeyemediklerini iddia etti. Hakim karşısına çıkan Güner ve arkadaşı, kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.