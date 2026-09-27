Türk futbol takımına kara para suçlaması: 50 milyon Euro’luk altını eritip Türkiye’ye göndereceklerdi

Baden Eyaleti amatör liginde mücadele veren Pforzheim'nin köklü futbol kulübü Türkspor SV Pforzheim'e yönelik kara para soruşturması geçtiğimiz Şubat ayında başladı. Antalya'da kamp yapmak için Stuttgart Havalimanı'na gelen 27 futbolcu ve kulüp yöneticileri, kontrol sırasında gümrük polisine takıldı.
Futbolcuların valizlerinde yapılan aramada toplam 215.000 € nakit para ele geçirildi. Bir kişinin yasal olarak 9.999 €'ya kadar nakit para çıkarmasına izin verilirken, takım üyelerinin valizlerinde büyük miktarlarda para bulunması polisin dikkatini çekti.
Paranın kaynağı açıklanamayınca polis, futbolcuların yurtdışına çıkmasına izin vermedi ve paraya el koydu. Havaalanındaki çarpıcı keşfin ardından Stuttgard Savcılığı, kulüp hakkında kara para aklama iddiasıyla gizli bir soruşturma başlattı.
2 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında kulübün mali tablosu da mercek altına alındı. Yapılan araştırmada savcılık, 2019 yılında kulübün yönetiminin değişmesiyle futbolcu transferlerinde ciddi harcamaların yapıldığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis geçtiğimiz hafta Baden-Württemberg'deki Pforzheim bölgesinde kulübe ait bir binaya baskın düzenledi.
Baskında 220 bin euro daha ele geçirildi. Kulübün eski sportif direktörü Eser Güner ve bir yönetici gözaltına alındı. İfadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddeden, kulübün ve oyuncuların yasa dışı hiçbir şey yapmadığını da söyleyen Eser Güner, kulübün vergi dairesine yaklaşık 200 bin euro borcu olduğunu ve futbol sahasının kirası olan 30 bin euroluk borcu bile hala ödeyemediklerini iddia etti. Hakim karşısına çıkan Güner ve arkadaşı, kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
50 MİLYON EURO DEĞERİNDE ÇALINTI ALTINI ERİTMİŞLER
Yapılan araştırmada Eser Güner'in Türk futbol kulübünü suç faaliyetleri için kullanan bir kaçakçılık çetesinin elebaşı olduğu belirlendi. Güner ve arkadaşının Pforzheim'de çalınan 50 milyon Euro değerindeki altını Calw bölgesindeki fırınlarda erittirerek sattığı, parayı ise Türkiye'ye göndermeye hazırlandığı ileri sürüldü.
Altın hırsızlığına karıştığı iddia edilen 9 kişi ve parayı Türkiye'ye götürmeye hazırlanan 27 futbolcu hakkında ise soruşturma devam ediyor.