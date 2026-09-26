Türk Hava Kuvvetleri milli uçağa kavuşuyor!

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetlerinde insanlı milli uçak dönemi başlıyor. İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti için 28 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde tören düzenlenecek. Yılın geri kalanında uçakların teslimatları sürecek. Kullanıcı geri dönüşleriyle yapılan iyileştirme ve geliştirmelerle ulaşılan uçuş performans verileriyle sınıfının en iyisi haline gelen HÜRKUŞ-II'de, yüksek yerlilik oranına ulaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası pazarlarda 250'den fazla güncel yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı öngörülüyor. HÜRKUŞ programında önceki konfigürasyonlarla yakalanan ihracat başarısının HÜRKUŞ-II ile sürdürülmesi, bu beklentinin kısa sürede birkaç ülkeyle ihracat sözleşmesine dönüştürülmesi hedefleniyor.