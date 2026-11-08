Türk hekimler İngiliz turisti hayata bağladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaptığı kruvaziyerde bilincini kaybeden 75 yaşındaki İngiliz turist, nefes borusunda oluşan 7 santimetrelik yırtığın Türk doktorlar tarafından ameliyatla onarılmasının ardından sağlığına kavuştu. Eşiyle yaklaşık bir ay önce kruvaziyer turuyla Bodrum'a gelen İngiliz Bernard Cotterill, gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti. Geminin sağlık ekibince entübe edilen turist, acil olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede nefes borusunda yaklaşık 7 santimetrelik yırtık tespit edilen Cotterill, hayati tehlike nedeniyle yoğun bakıma alındı. Boyun bölgesinde de ileri derecede şişlik görülen hastanın tedavisi için hızlıca müdahale edildi. Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayten Güner Akbıyık, "Ölüm oranı oldukça yüksek bu ciddi yaralanmayı başarıyla tedavi edip hastamızı ülkesine uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Bernard Cotterill ise "Doktorlar harika, Yaşım 75 ve muhtemelen şimdi yeniden 21 yaşıma döndüm" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör