Türk insani yardım görevlisi Madagaskar’da gözaltına alındı

MAĞDURLAR, DESTEK İÇİN KARAKOLA GELDİ



Temel'in gözaltı süresinin uzaması sebebiyle bölgede yürütülen insani yardım faaliyetleri durdu. Günübirlik olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemek, temiz su, ekmek ve çeşitli yardımların durmasının ardından ihtiyaç sahipleri, karakolun önüne gelerek Temel'e destek vermek için gösteri yaptı. Destek gösterisinde bulunan kalabalık, çok geçmeden polis tarafından dağıtıldı.

BÜYÜKELÇİLİK DEVREYE GİRDİ



Olayın ardından Türkiye Cumhuriyetinin Antananarivo Büyükelçiliği devreye girdi. Yerel makamlarla iletişim halinde olan Büyükelçiliğin temasları sürüyor.