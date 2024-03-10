Türk kadın sanatçılardan Paris çıkarması

Fransa'nın başkenti Paris'te 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti. Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılışı yapılan sergide, Türk ressamlar Melek Art, Suzan Ay, Zeliha Bozoğlu ve Figen Beğen'in eserleri yer aldı. Enstitüde 2 farklı odada sergilenen eserler, Türk ve Fransız sanatseverlerin beğenisini topladı. "Gelecekten Geleceğe" temalı portre çalışmalarında Anadolu kadınlarının el emeği dantellerini ve kanaviçelerini kullanan ressam Bozoğlu'nun, yöresel kıyafetlerde küçük bir kız çocuğunu tasvir ettiği "Yörük Kızı" isimli eseri de sergilendi.