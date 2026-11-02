Türk Kızılay, 158 yıllık “İyilik mirasını” geleceğe taşıyor

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, iyiliğin farklı hayatları ortak bir amaç etrafında buluşturan evrensel bir değer olduğunu belirterek, Türk Kızılay'ın gücünü gönüllülerinin özverisinden ve milletin dayanışma ruhundan aldığını ifade etti. Türk Kızılay'ın gönüllülük hareketinde önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Saygılı, gönüllü sayısının 500 bine ulaşmasının toplumsal dayanışmanın büyüklüğünü ortaya koyduğunu vurguladı.

"158 YILDIR İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDEYİZ"

Türk Kızılay'ın 158 yıllık geçmişinin, insan hayatına dokunma ve ihtiyaç sahiplerine umut olma sorumluluğuyla şekillendiğini belirten Saygılı, bu mirasın gönüllülerin emeği ve milletin desteğiyle yaşatıldığını kaydetti. Saygılı, "Farklı hayatlarımız, farklı hikâyelerimiz olabilir. Ancak hepimizi aynı hilalin altında buluşturan ortak bir değerimiz var: İyilik. Türk Kızılay olarak 158 yıldır gönüllülerimizin emeği ve milletimizin dayanışma gücüyle ihtiyaç duyulan her an, her yerde insanlığın yanında olmaya gayret ediyoruz. Çünkü iyilik paylaşıldıkça çoğalır, dayanışma büyüdükçe toplumumuz güçlenir" ifadelerini kullandı.

"İYİLİĞİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM"

Kızılay Haftası dolayısıyla toplumun tüm kesimlerine gönüllülük çağrısı yapan Saygılı, dayanışma kültürünün güçlenmesinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "İyiliğin dili, sınırı ve ayrımı yoktur. Bir insana umut olmak, ihtiyaç duyana el uzatmak ve zor zamanlarda dayanışmayı büyütmek hepimizin yapabileceği çok kıymetli katkılardır. Gelin, geçmişin merhametini yarınlara taşıyalım; iyiliği öğretelim, dayanışmayı çoğaltalım ve geleceğin iyilik elçileriyle omuz omuza yürüyelim. Bir hilalin altında buluşan yarım milyon gönüllümüzle iyiliği büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.