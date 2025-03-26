Türk Kızılay’dan 81 ilde aşevi hedefi

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Nevşehir Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 1 Mart'ta Tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde hizmet vermeye başlayan Nevşehir Aşevi'nin açılışına katıldı. Yılmaz, "Aşevleri bizim için 2025 yılında strateji planımızda en öne koyduğumuz projelerimizin başında geliyor. Türk Kızılay herhangi bir afet durumunda kapasitesini harekete geçirebilecek altyapısını genişletme bir göreve sahip. Kültür ve geleneklerimizde aşevi insanların bir araya gelerek adak kurbanlarını kestiği, çiftçilerin öşür verdiği bir merkez konumundadır. 81 ildeki tüm şubelerimizin her birine aşevi açmayı hedefliyoruz. Toplumumuzun yaşı artıyor. Bir taraftan sağlık sistemimiz ileri düzeyde ve uzun yaşıyoruz. Bu kapsamda aşevlerini büyüklerimizin kapısını çalma şeklinde konumlandırıyorum. Aşevleri bizim alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür" diye konuştu.