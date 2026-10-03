Türk Kızılaydan depremzede kadınlar için İstanbul'da yemek atölyesi

Türk Kızılay İstanbul Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünde başlayan programa, Kilis'ten gelen 20 kadın katıldı. Katılımcılar, atölyenin ilk gününde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, şefler Somer Sivrioğlu, Hasan Biltekin ve Milham Erdem'le bir araya geldi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bu proje serisinden çok keyif aldıklarını söyledi. Deprem zamanında oluşan büyük acılardan iyileşmenin aslında her zaman maddi konularla ilgili olmadığını belirten Yılmaz, bu projenin de birlikte zaman geçirmek ve birbirlerini iyileştirmek amacıyla başladığını kaydetti.

Yılmaz, "İyilikle Pişen Hayatlar" atölyesinin sadece psikososyal açıdan destek olarak başlamadığını dile getirerek, "Deprem zamanında önceden belki çalışmayan ama deprem sonrasında çalışma ihtiyacı olan kadınlarımız oldu. Bazıları dediğimiz gibi bunu bir psikososyal destek vesilesi yaptı ama günün sonunda şeflerle konuştuğumuz zaman şunu söylemiştik: Sonuçta her kadın evinde zaten o bıçağı eline alıyor, o soğanı doğruyor, o yemekleri bir şekilde pişiriyor. Şeflerimiz bize 'Eğer biz onlar endüstriyel mutfakla alakalı belli konuları sistematik bir şekilde verir ve sertifikalandırırsak iş bulmama olasılıkları yok.' dediler." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, İstanbul'daki iki merkezde "İyilikle Pişen Hayatlar" atölyesini iş hayatına atılmak isteyen kadınlar için genişletme ve sonrasında Türkiye'ye yayma planlarının olduğunu anlattı. Projenin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, "Kadınlarımız aslında ister evlerinde ister lokantalarda isterseler de restoranlarda iş bulacak bir kazanım elde etmiş oluyor." dedi.

"KIZILAYLA BİRLİKTE BU PROJEDE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Şef Sivrioğlu, Türk mutfağının Anadolu'nun bereketinden gelen bir mutfak olduğunu anlattı. Evlerde her anne ve kadının birer şef olduğunu dile getiren Sivrioğlu, "Kızılayla birlikte bu projede çalıştığımız için çok mutluyuz. 'İyilikle Pişen Hayatlar' sadece ben değil, bütün ekip olarak gerçekten gönlümüzü koyduğumuz bir proje." diye konuştu.

Katılımcılardan Meltem Erdoğan, kendilerini geliştirmek için birçok kursun bulunduğunu söyledi. Atölyede aldıkları eğitimin kendilerini geliştirmek için çok güzel bir kapı açtığını belirten Erdoğan, "Bunun sonunda istihdam projesi olarak Kızılayla işbirliği sayesinde kendimizi geliştirip çok güzel işler başarabiliriz. Bu depremzede kadınlara verilmiş çok güzel bir şans. Kullanabilirsek çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Kadınlara temel aşçılık becerileri kazandırmayı ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan atölye serisi, bugüne kadar Gaziantep, Hatay, Adıyaman, İstanbul ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlendi. Katılımcılar, şeflerin rehberliğinde Türk ve dünya mutfağından çeşitli tariflerle temel aşçılık teknikleri konusunda uygulamalı eğitim aldı. Programın yarınki bölümünde ise şefler Zübeyde Yaşlak ve Metin Yavuz eşliğinde eğitimler sürdürülecek. Katılımcılar, program kapsamında Türk ve dünya mutfağından tarifler hazırlayacak. İki günlük programın sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör