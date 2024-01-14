Türk Kızılay’dan kan bağışı kampanyası: Birbirimize candan bağlıyız

Türk Kızılay'ın kan bağışı oranlarının düşmemesi için başlattığı ulusal kan bağışı kampanyası sürüyor. "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kampanya, kan bağışı yaparak hiç bilmediği insanlarla gönül bağı kurma fırsatı bulan vatandaşların, kış aylarında da kan bağışlarını aksatmaması ve bağışlarına devam etmelerini amaçlıyor. Türk Kızılay'nın 69 kan bağış merkezi, 18 bölge kan merkezi, 300'den fazla mobil araç ve 2 bin 920 uzman personel gece gündüz demeden hazırda bekliyor. Kan bağışlamak isteyenler sağlık şartlarını sağladıklarından emin olunduktan sonra kan bağışı yapabiliyor. Türk Kızılay'a 2023'te yapılan 2 milyon 674 bin ünite kan bağışıyla ülkedeki kan kullanımının yüzde 87'sini karşılanmış oldu. Türk Kızılay, alınan kanların Sağlık Bakanlığı tarafından test edilmesinin ardından eşleşme gerçekleştiği takdirde kök hücre alıcılarının hayata tutunmalarını da sağlıyor. Yapılan kök hücre bağışıyla bugüne kadar 21 bin 106 eşleşmeyle 5 bin 651 kişinin hayatı kurtuldu.