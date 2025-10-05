Haberler Yaşam Haberleri Türk Medeni Kanunu'na göre ebeveyni vefat etmiş, çocuğu olmayan, kardeşi olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?
Giriş Tarihi: 5.10.2025 23:28 Son Güncelleme: 5.10.2025 23:30

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de izleyicilerin de ilgisini çeken bir soru ekrana geldi. Yarışmacının açtırdığı soru “Türk Medeni Kanunu'na göre ebeveyni vefat etmiş, çocuğu olmayan, kardeşi olan ve vasiyet bırakmamış evli birinin mirası nasıl paylaştırılır?” oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de sorunun cevabı!

CEVAP: Yarısı eşine, yarışı kardeşine kalır.

