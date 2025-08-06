Türk müziğinin usta ismi Selçuk Alagöz için cenaze töreni düzenlendi

Bodrum'da fenalaşarak kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybeden Alagöz'ün vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Alagöz için Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında ailesi, sanatçı dostları ve hayranları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından dualar edildi.

Müziğe yarım asrı aşkın emek veren unutulmaz bestelerin sahibi Alagöz için İstanbul'da da tören düzenlenecek. Yarın saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek törenden sonra sanatçı için Zincirlikuyu Camii'nde ikinci bir cenaze namazı kılınacak. Selçuk Alagöz'ün cenazesi, Zincirlikuyu'daki aile kabristanında toprağa verilecek.