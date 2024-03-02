Türk öğrenci pasifik yolcusu

İzmirli lise öğrencisi Yaman Çakaroğlu, Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü (OPRI) tarafından düzenlenen proje kapsamında Batı Pasifik Bilim Seferi'ne katılarak 20 gün boyunca deneyler yapacak. TEKNOFEST sayesinde TÜBİTAK'taki bilim insanlarıyla tanışıp çalışma imkânı bulan 17 yaşındaki Yaman Çakaroğlu, Batı Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 20 gün sürecek bilim seferi heyetine kabul edildi. Çakaroğlu, "Bu yaşta bizi bir araştırmacı gibi görüp kabul etmeleri gerçekten gurur verici. Araştırma deneyimini çok daha erken yaşta elde edebileceğim" dedi.