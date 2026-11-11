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Giriş Tarihi: 11.11.2026 22:08 Son Güncelleme: 11.11.2026 22:25

Türk Pilot Nepal’de kahraman oldu! Dehşet anlarını böyle anlattı

Nepal'de Türk pilot Mehmet Nuri Şen'in kullandığı sıcak hava balonu, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ipin kopmasının ardından kontrolden çıkarak elektrik hatlarına doğru sürüklendi. Yolcuların paniklediği anlarda sakinliği koruyan ve yer ekibinin de desteğiyle balonu güvenli şekilde indiren pilot Şen, Nepal’de kahraman ilan edildi. Profesyonelliği ile takdir toplayan Şen, yaşanan o anları anlattı.

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Türk Pilot Nepal’de kahraman oldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
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Nepal'de uçuş sırasında aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle iplerinden biri kopan ve kontrolden çıkan sıcak hava balonu elektrik hatlarına doğru sürüklenmeye başladı.

Sürüklenmeye başlayan balonda 9 yolcu büyük panik yaşarken, Balonun pilotu olan Mehmet Nuri Şen ise o anlarda sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeye başladı.

Önce elektrik tellerinden kurtulan Şen, daha sonra yere ip atarak yer ekibinin de desteği ile sağ salim inmeyi başardı. Öte yandan, tansiyonların yükseldiği anlarda sakinliğini koruyan Şen Nepal'de adeta kahraman ilan edildi. Sıcak hava balonu Mehmet Nuri Şen yaşanan dehşet anlarını ATV Haber'e anlattı. Şen olaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

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"TÜRK PİLOTLARI OLARAK EN İYİSİYİZ"

"Yer rüzgarı biraz hızlıydı. Normalde Kapadokya'dan örnek verecek olursak 10 kilometreden yüksek olursa uçuş olmaz fakat diğer ülkelerde bu pilot inisiyatifine bırakılabiliyor. Ben inisiyatif alıp kalktım, daha sonra ip koptu. Balonun içinde beşik gibi sallanmaya başladık.

Bir türbülans biçimi beni bastığı yön elektrik tellerine doğruydu. İyice alçalmam lazım ki iniş yapabileyim. Elektrik tellerine bir de basınca ateşledim. Ateşlediğim için de alçalamadım. O elektrik tellerinden kurtuldum sonra aşağı ip attım.

İpi römorka bağladılar fakat römork dayanamadı. Misafirleri sakin kalın her şey kontrol altında şeklinde komutlar vererek misafirleri sakin tutmayı başardım orada. Ben Amerikalı pilot da gördüm, Afrikalı da gördüm, Asyalı da gördüm ama biz Türk pilotları olarak kesinlikle en iyisiyiz."

#KAPADOKYA #NEPAL #TÜRK

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Türk Pilot Nepal’de kahraman oldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
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