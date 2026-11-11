Türk Pilot Nepal’de kahraman oldu! Dehşet anlarını böyle anlattı

İpi römorka bağladılar fakat römork dayanamadı. Misafirleri sakin kalın her şey kontrol altında şeklinde komutlar vererek misafirleri sakin tutmayı başardım orada. Ben Amerikalı pilot da gördüm, Afrikalı da gördüm, Asyalı da gördüm ama biz Türk pilotları olarak kesinlikle en iyisiyiz."

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