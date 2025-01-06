Türk profesörden çığır açan icat: Uzayda yedek parça üretecekler!

Bremen'de Prof. Yılmaz Uygun'un önderlik ettiği bir araştırma ekibi, uzay araştırmalarında maliyeti düşürecek önemli bir buluşa imza attı. Uzay istasyonlarında lojistiğin büyük bir sorun olduğunu gören 42 yaşındaki Uygun, "Orada her ihtimale karşı sayısız yedek parça bulunduruyorlar. Ancak bunların çoğu kullanılmadan atıl halde kalıyor. Bunun yanı sıra maliyetler de oldukça yüksek. Alman Uzay ve Havacılık Merkezi'ne (DLR) göre, Ay'a bir kilogram malzeme göndermek yaklaşık 100 bin, Mars'a ise birkaç milyon Euro. Biz bozulan malzemeyi üç boyutlu yazıcı ile uzayda üreteceğiz" dedi.

UZAYDA KENDİNİ SABİTLEYECEK

Uygun, ürettikleri yazıcının süreci daha hızlı ve ucuz hale getireceğini ifade etti ve "Cihaz, bir şemsiye gibi katlanabilir ve bir uzay aracıyla Ay'a gönderilebilir şekilde olacak. Ay'a ulaştığında yazıcı, yengeç gibi hareket ederek uygun bir yere sabitlenecek ve çalışmaya başlayacak. Enerji ihtiyacı ise güneş panelleriyle karşılanacak. Yazıcı için gereken malzeme başlangıçta toz formunda uzaya gönderilebilir. Ancak, asteroitlerden hammaddeler çıkarmayı planlayan bir şirketle görüşmeler yapıyoruz. Bu malzemeleri doğrudan baskı için kullanabilirsek, dünyadan tedarik ihtiyacını ortadan kaldırabiliriz" diye geliştirdikleri cihazı tanıttı.

TÜRBİN GELİŞTİRİRKEN BULDULAR

Yola bir pilot proje için özel rüzgar türbinleri geliştirmek amacıyla çıkan Uygun ve ekibi, türbinlerin karmaşık yapısı nedeniyle endüstriyel ölçekte şimdiye kadarki en büyük 3D yazıcılarını ürettiler. Buluşlarının havacılık ve uzay sanayisinin ilgisini çekmesiyle, Yılmaz Uygun ve ekibi büyük bir ivme kazandı. Bir girişim şirketi kurdu ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay inkübatörüne kabul edildi. Uygun, "Bu, birçok kapıyı açıyor. ESA bize büyük destek veriyor" dedi.



İLK DENEYİM AY'DA OLACAK

3D yazıcının gerçekten uzaya gönderilebilmesi için ekibin bazı sorunları çözmesi gerekiyor: Teknolojinin yerçekimsiz ortamda çalışması ve aşırı sıcaklık değişimlerine dayanması şart. Şu anda, yazıcının daha küçük bir modelini geliştiren ekip yakın zamanda orijinal boyutlardaki versiyonu üzerinde çalışacak. Yazıcı, dünyadaki uzak bölgelerde başarıyla test edildikten sonra Ay'da ilk deneylerini yapacak.

GARAJDAN UZAYA

Atılım, Bremen'de bulunan özel ve devlet tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumu olan Constructor Üniversitesi kampüsündeki bir garajda gerçekleşecek. Üç öğrenci, bir bilimsel çalışan ve lojistik profesörü Uygun'dan oluşan ekip, yerçekimine ihtiyaç duymayan döner bir 3D yazıcı geliştirip uzaya gönderecek. Uygun'un ekibinde Serkan Özkan da bulunuyor.