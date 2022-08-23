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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Türk resminin ustası Adnan Çoker vefat etti

Ressam Adnan Çoker 95 yaşında hayatını kaybetti. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimari formlarını koyu zeminde, resimsel konturlara dönüştürerek benzersiz bir üslup yaratan Çoker bugün toprağa verilecek

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Türk resminin ustası Adnan Çoker vefat etti
Çağdaş Türk resminin yaşayan en büyük ustalarından biri olarak görülen ressam ve akademisyen Adnan Çoker, 95 yaşında hayatını kaybetti. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mimari formlarını koyu zemin üzerinde resimsel konturlara dönüştürerek Türk resim tarihinde benzersiz bir estetik üslup yaratan Çoker'in ölümüyle bir dönem kapandı. Çoker bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 20 Ekim 1927'de İstanbul Süleymaniye'de doğan Çoker, Güzel Sanatlar Akademisi'ne girerek, Zeki Kocamemi Atölyesi'nde çalıştı. Akademi'nin Yüksek Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra 1955 yılında Avrupa Konkuru'nu kazanan Çoker, devlet bursu ile Paris'e gitti. Paris'te Andre Lhote, Henri Goetz, Hayter ve Emilio Vedova ile çalışan Çoker, 1960'ta öğrenimini tamamlayarak yurda geri dönüş yaptı. 1960 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü asistanı oldu.



SOYUT RESMİN ÜLKEMİZDEKİ ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ
SOYUT resmin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden olan Çoker, 1963'te A. Gürman, Sarkis, Devrim Erbil ve Tülay Tura ile "Mavi Grup" resim grubunu oluşturdu. 1964'te, ikinci kez Paris'e giden Çoker, W. Hayter Atölyesi'nde gravür, Goetz Atölyesi'nde boya etütlerini sürdürürken 'Siyah Fonlu Resimler'e başladı. 1969'da doçent unvanını alan Çoker, 1976'da profesör oldu. 1977'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü oldu. 1983- 1985 arası Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı yaptı. Çoker'in birçok kurum ve özel koleksiyonda yapıtları bulunuyor. 26 kişisel sergi açan Çoker ve birçok grup sergisine de katıldı.

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Türk resminin ustası Adnan Çoker vefat etti
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