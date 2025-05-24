Türk Sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray, Öğrencilerle şarkı söyleyip dans ederek buluştu

Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, Biruni Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Usta sanatçı Şoray, sanat yolculuğundaki deneyimlerini samimiyetle paylaşarak yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Sınav haftası öncesinde öğrencilere moral vermek amacıyla üniversiteye geldiğini belirten Şoray, "Öğrencilerle olmak benim için her zaman mutluluktur. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İnanıyorum ki hepsi en iyi derecelerle başarılı olacaklardır" dedi.

Söyleşinin moderatörlüğünü Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan üstlendi. Prof. Dr. Özcan, etkinlik boyunca Türkan Şoray'ın kariyerinden ilham verici anekdotlar paylaşmasını sağladı.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, konuşmasında "Türkan Şoray Kanunu aynı zamanda Biruni Kanunu'dur. Doğru olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak ve bu güzel ülkeye faydalı hizmetlerde bulunmak hepimizin ortak hedefidir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Türkan Şoray'a çiçek takdim edilirken, Rektör Yüksel kendisine nazar boncuğu hediye etti. Öğrenciler, usta sanatçıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.