Türk Telekom’un sürdürülebilir teknolojileri COP31’e damga vurdu

Türk Telekom, COP31 kapsamında kurduğu deneyim alanında yerli ve milli teknoloji çözümlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Teknolojik ürünlerin sergilendiği stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Türk Telekom, geliştirdiği otonom sürüş yazılımının yanı sıra dijital altyapı ve haberleşme alanındaki teknolojilerini de tanıttı. Şirket, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği yeşil enerji yatırımları ve sıfır emisyon hedeflerini de organizasyonda öne çıkardı.

'COP31'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ DESTEKÇİSİYİZ'

COP31'in önemine ve Türk Telekom'un organizasyondaki rolüne değinen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "COP31, ülkemizin en önemli uluslararası organizasyonlarından biri. Türk Telekom olarak biz COP31'in dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak buradaki iletişimin sorunsuz bir şekilde sağlanması için elimizden gelen gayreti gösterdik. İki binin üzerinde çalışanımızla ve bütün ekiplerimizle birlikte şu ana kadar sıkıntısız, sorunsuz ve çok üst seviyede bir iletişim ve altyapı sağlama imkanımız oldu. COP31'e yabancı bir şirket ve ülke değiliz. İlkelerini de benimseyen bir ülkeyiz. Biz sıfır atık, çevresel düzenlemeler, emisyonların düşürülmesi, sıfır emisyon hedeflerini çok öncesinde belirledik" dedi.

'OTONOM SÜRÜŞ YAZILIMINI GELİŞTİRDİK'

Türk Telekom'un yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği otonom sürüş yazılımına ilişkin bilgi veren Şahin, "Otonom aracın içerisinde yer alan, özellikle yerli ve milli yazılımla otonom sürüşü geliştiren ve sağlayan yazılımı yaptık. Grup şirketimiz İnnova, yapmış olduğu yerli ve milli yazılımlarla ve mühendislerimizin gücüyle otonom sürüşü mümkün kılan bir yazılım geliştirdi ve biz de burada sergiliyoruz" diye konuştu.

'TÜM GES YATIRIMLARIMIZ TAMAMLANDIĞINDA YILLIK 800 BİN MEGAVAT ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞACAĞIZ'

Teknoloji ve yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Şahin, şunları söyledi:

"Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızı, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla destekliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla birlikte temel atma törenini düzenlediğimiz Malatya'daki GES projemiz, 300 MWp gücünde bir enerji santrali olacak. Günün sonunda tüm GES yatırımlarımızı bitirdiğimiz zaman 2025 yılındaki toplam enerji tüketimimizin yüzde 65'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilecek hale geleceğiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör