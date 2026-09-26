Türk Üniversiteleri UI GreenMetric 2026’ya damga vurdu! Dünyada ikinci, Avrupa’nın zirvesine yerleşti...

İLK 500'DE 53 ÜNİVERSİTE

Dünyanın en yeşil ilk 500 üniversitesi arasına Türkiye'den 53 üniversite girdi. Türkiye, bu sayıyla Avrupa birincisi, 60 üniversitesi bulunan Endonezya'nın ardından ise dünya ikincisi oldu. İlk 1000'de ise Türkiye'den 99 üniversite yer aldı. Türkiye bu kategoride de Avrupa'da birinci, dünyada ikinci oldu. Toplam 150 üniversitesiyle Avrupa'da sıralamaya en fazla üniversite sokan ülke olan Türkiye, dünyada ise ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.