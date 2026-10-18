Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

Güney Pasifik'te yer alan Fiji, berrak denizi, beyaz kumsalları ve yemyeşil adalarıyla tropik tatil denildiğinde akla gelen destinasyonlardan biri. Mercan resifleri, dalış noktaları ve tekne gezileri, ülkeyi doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler için cazip hâle getiriyor.
Karayipler'de bulunan Barbados, açık renkli kumsalları, sıcak iklimi ve berrak deniziyle öne çıkıyor. Sahil tatilinin yanı sıra tarihi Bridgetown kentini gezmek ve Karayip mutfağını tanımak da burada yapılabilecekler arasında.
Kuzey Afrika'da Akdeniz kıyısında bulunan Tunus, sıcak havası, sahil kentleri ve tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Sidi Bou Said'in mavi-beyaz evleri, Kartaca'nın antik kalıntıları ve Susa'nın plajları ülkeyi keşfetmek isteyenler için öne çıkan duraklar arasında.
Fas, Atlas Okyanusu kıyısındaki sahilleri, renkli çarşıları ve geleneksel mimarisiyle farklı bir tatil deneyimi sunuyor. Agadir deniz tatili için öne çıkarken Marakeş, geleneksel pazarları ve tarihi yapılarıyla ülkenin kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı veriyor.
Güneydoğu Asya'daki Filipinler, binlerce adası, turkuaz denizi ve etkileyici kıyı manzaralarıyla tropik tatil sevenlerin ilgisini çekiyor. Palawan ve El Nido, kireç taşı kayalıkları, gizli koyları ve tekne turlarıyla ülkenin en dikkat çekici bölgeleri arasında bulunuyor.
Listenin ilk sırasında Tayland yer alıyor. Tropik adaları, uzun kumsalları, hareketli gece pazarları ve geleneksel tapınaklarıyla ülke, deniz tatilini kültürel keşiflerle birleştirmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.
Phuket ve Krabi sahilleri, doğal koyları ve tekne gezileriyle öne çıkarken Bangkok, sokak lezzetleri ve tarihi yapılarıyla ülkenin başka bir yüzünü tanıma fırsatı veriyor.