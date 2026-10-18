Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

Deniz, güneş ve tropik manzaralar eşliğinde yurt dışında tatil yapmak isteyenler için vize muafiyeti sunan farklı rotalar bulunuyor. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği 7 sıcak ülkeyi ve bu ülkelerde görülmeye değer yerleri bir araya getirdik.