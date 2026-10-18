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Giriş Tarihi: 18.10.2026 17:35

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

oğuk havalardan uzaklaşıp sıcak bir tatil planlamak isteyenler için yurt dışında pek çok seçenek bulunuyor. Akdeniz kıyılarından Pasifik Okyanusu'ndaki adalara uzanan bu rotalar, farklı kültürleri keşfetmek ve deniz tatili yapmak isteyenlere alternatifler sunuyor. Üstelik bazı ülkelere bordo pasaportla belirli süreler boyunca vize almadan seyahat etmek mümkün. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke ve öne çıkan tatil noktaları.

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Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!
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Deniz, güneş ve tropik manzaralar eşliğinde yurt dışında tatil yapmak isteyenler için vize muafiyeti sunan farklı rotalar bulunuyor. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği 7 sıcak ülkeyi ve bu ülkelerde görülmeye değer yerleri bir araya getirdik.

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

7. Fiji

Güney Pasifik'te yer alan Fiji, berrak denizi, beyaz kumsalları ve yemyeşil adalarıyla tropik tatil denildiğinde akla gelen destinasyonlardan biri. Mercan resifleri, dalış noktaları ve tekne gezileri, ülkeyi doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler için cazip hâle getiriyor.

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

6. Samoa

Güney Pasifik'in ada ülkelerinden Samoa, turistik merkezlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere hitap ediyor. Turkuaz lagünleri, volkanik oluşumları ve tropik bitki örtüsüyle dikkat çeken ülkede doğal havuzlar ve sakin sahiller öne çıkıyor.

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Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

5. Barbados

Karayipler'de bulunan Barbados, açık renkli kumsalları, sıcak iklimi ve berrak deniziyle öne çıkıyor. Sahil tatilinin yanı sıra tarihi Bridgetown kentini gezmek ve Karayip mutfağını tanımak da burada yapılabilecekler arasında.

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

4. Tunus

Kuzey Afrika'da Akdeniz kıyısında bulunan Tunus, sıcak havası, sahil kentleri ve tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Sidi Bou Said'in mavi-beyaz evleri, Kartaca'nın antik kalıntıları ve Susa'nın plajları ülkeyi keşfetmek isteyenler için öne çıkan duraklar arasında.

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

3. Fas

Fas, Atlas Okyanusu kıyısındaki sahilleri, renkli çarşıları ve geleneksel mimarisiyle farklı bir tatil deneyimi sunuyor. Agadir deniz tatili için öne çıkarken Marakeş, geleneksel pazarları ve tarihi yapılarıyla ülkenin kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı veriyor.

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

2. Filipinler

Güneydoğu Asya'daki Filipinler, binlerce adası, turkuaz denizi ve etkileyici kıyı manzaralarıyla tropik tatil sevenlerin ilgisini çekiyor. Palawan ve El Nido, kireç taşı kayalıkları, gizli koyları ve tekne turlarıyla ülkenin en dikkat çekici bölgeleri arasında bulunuyor.

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!

1. Tayland

Listenin ilk sırasında Tayland yer alıyor. Tropik adaları, uzun kumsalları, hareketli gece pazarları ve geleneksel tapınaklarıyla ülke, deniz tatilini kültürel keşiflerle birleştirmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.
Phuket ve Krabi sahilleri, doğal koyları ve tekne gezileriyle öne çıkarken Bangkok, sokak lezzetleri ve tarihi yapılarıyla ülkenin başka bir yüzünü tanıma fırsatı veriyor.

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Türk vatandaşlarının vizesiz gidebildiği 7 sıcak ülke!
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