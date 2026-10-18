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Giriş Tarihi: 18.10.2026 16:58

Türk Yıldızları’ndan Kayseri’de nefes kesen gösteri! Gökyüzünde unutulmaz anlar yaşatıldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, Kayseri'de nefes kesen bir gösteri uçuşuna imza attı. 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. yılı ve BİLİMFEST kapsamında düzenlenen etkinlikte ay-yıldızlı jetler gökyüzünde unutulmaz anlar yaşattı.

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AA Yaşam
Türk Yıldızları’ndan Kayseri’de nefes kesen gösteri! Gökyüzünde unutulmaz anlar yaşatıldı
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Akrobasi timi tarafından 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinlikleri ve BİLİMFEST kapsamında yapılan gösteri uçuşu, vatandaşlardan ilgi gördü.

TÜRK YILDIZLARI GÖKYÜZÜNÜ BÜYÜLEDİ

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI

Gökyüzünde cesur ve zorlu manevralar sergileyen Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini binlerce kişi takip etti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Türk Yıldızları’ndan Kayseri’de nefes kesen gösteri! Gökyüzünde unutulmaz anlar yaşatıldı
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