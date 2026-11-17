Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Türkan Şoray, Yeşilçam'ın perde arkasında yaşananları, dönemin zorlu çekim koşullarını ve sinema tarihine damga vuran filmlerin nasıl hayata geçirildiğini samimi anılarıyla anlattı.

YEŞİLÇAM'IN SULTANI ANLATTI: KARAVAN YOKTU, ARABADA GİYİNİYORDUK

Türk sinemasının unutulmaz filmlerine imza attığı yılları anlatan Türkan Şoray, bugünün modern film setleriyle Yeşilçam'ın mütevazı çalışma koşulları arasındaki farkı çarpıcı örneklerle ortaya koydu. O yıllarda oyuncuların karavanlarının bulunmadığını belirten Şoray, kıyafet değiştirmek için otomobilleri kullandıklarını, set çalışanlarının da kendilerine yardımcı olmak amacıyla araçların camlarını örttüğünü anlattı.

Çekimlerin kimi zaman dağ başlarında, kimi zaman küçük köylerde yapıldığını hatırlatan Şoray, araçların uzak kaldığı durumlarda köylülerin kapısını çalarak evlerinde kıyafet değiştirmek için izin istediklerini söyledi. Şoray, Anadolu insanının kendilerine gösterdiği misafirperverliği ise "Her ev bizim evimizdi" sözleriyle anlattı.

220 FİLMİN KOSTÜM SIRRINI AÇIKLADI

Türkan Şoray'ın söyleşide paylaştığı en dikkat çekici ayrıntılardan biri de filmlerde giydiği kostümler oldu. Bugün film setlerinde oyuncular için özel kostüm ekiplerinin çalıştığını hatırlatan usta sanatçı, Yeşilçam döneminde durumun çok farklı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 220 filmde kamera karşısına geçtiğini belirten Şoray, bu filmlerde giydiği kostümlerin tamamının kendisine ait olduğunu anlattı. Her film öncesinde kendilerine kostüm listesi verildiğini, listelerde genellikle 18 ayrı kıyafet bulunduğunu söyleyen Şoray, oyuncuların bu kıyafetleri satın almak ya da diktirmek zorunda olduklarını belirtti.

Yeşilçam'ın Sultan'ı, böylece hafızalara kazınan filmlerindeki kıyafetlerin arkasındaki emeği de yıllar sonra sinemaseverlerle paylaştı.