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Giriş Tarihi: 8.11.2022 10:02 Son Güncelleme: 8.11.2022 10:13

Türk–Bulgar sınırında çatışma: Bulgar polis hayatını kaybetti

Türkiye’den Bulgaristan’a geçmek isteyen bir grup ile Bulgar sınır devriyeleri arasında çıkan çatışmada bir Bulgar polisi hayatını kaybetti.

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Türk–Bulgar sınırında çatışma: Bulgar polis hayatını kaybetti

Türkiye'den Bulgaristan'a geçmek isteyen bir grup ile Bulgar sınır devriyeleri arasında çıkan çatışmada bir Bulgar polisi hayatını kaybetti. Çatışma, Edirne'nin Hamzabeyli Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Pazartesi akşamı saat 20.45 sıralarında Türk–Bulgar sınırındaki ormanlık bir alanda Bulgar polis ve askerden oluşan devriye ile sınırı yasadışı bir şekilde geçmek isteyen bir grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada adı açıklanmayan bir Bulgar sınır polisi olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki askeri görevli ise yara almadan kurtuldu.

TÜRK TARAFINA BİLGİ VERİLDİ

Olayın ardından Bulgar tarafı sınır bölgesinde Türk yetkililerle bir görüşme yaparak gelişmeler hakkında bilgi vererek, polisin katilinin yakalanması için Türk tarafından yardım istediler. Bulgar yetkililer, olayın meydana geldiği bölgeye çok sayıda polis kuvveti sevk ettiklerini ancak saldırgan gruba rastlanamadığını belirtildi. Bulgar tarafı, saldırganların olaydan sonra Türk topraklarına geri dönmüş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.

Bir polisin saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Bulgaristan'da 8 Kasım'da kutlanan "polis günü" etkinlikleri de iptal edildi.

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Türk–Bulgar sınırında çatışma: Bulgar polis hayatını kaybetti
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