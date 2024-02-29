Türkçe sevdası 200 ülkeyi sardı

16 yıldır Türk kültürünü dünyada tanıtmaya devam eden Yunus Emre Enstitüsü, 2024 yılı itibarıyla Türkçe derslerini 200 ülkeye yaymayı başardı. 70 ülkede yüz yüze, 130 ülkede ise çevrimiçi devam eden eğitimler ile bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye Türkçe öğretildi. 2020-2023 yılları arasında küresel talebin yüzde 184 arttığı Türk dizileri, Türkçe'ye olan merakı zirveye çıkardı. 70 ülkede 90'a yakın kültür merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültür ve geleneklerinin yanı sıra Türkçe sevgisini de farklı coğrafyalara aşılıyor.Enstitünün Ankara'daki merkezinden düzenlenen çevrimiçi kurslar ile kültür merkezinin bulunmadığı ülkelerde dahi Türkçe öğretiliyor. BM verilerine göre dünyada tanınan 208 ülkeden 200'üne Türkçe eğitimlerini taşıyan enstitü, en büyük ilgiyi Mısır, İran ve Bosna-Hersek'te görüyor. Özellikle bu 3 ülkede Türkçe'ye olan yoğun ilgi sebebiyle birçok sınıfın öğrenci kotası erkenden doluyor. Yüz yüze ve çevrimiçi dersler, 300'ü aşkın okutman rehberliğinde gerçekleştiriliyor.Dünya geneline yayılan Türkçe derslerinin yanı sıra konuşma, yazma, çeviri kursları ve çocuklara yönelik Türkçe atölyeleri de büyük ilgi görüyor. Kısa süre önce Ankara'da ilk kez Türkçe öğreneceklere yönelik olarak açılan "Tadımlık Türkçe" isimli konuşma kursuna başvuru sayısı hızla 15 bine ulaştı. Öte yandan enstitünün başkentte düzenlediği eğitimler kapsamında, toplam 20 büyükelçilikte görev yapan misyon şeflerine ve diplomatlara da Türkçe öğretiliyor.