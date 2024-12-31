Türkiye, 2025 yılına coşkuyla giriyor! Ülkenin birçok kentinde meydanlar dolup taştı

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülenirken kutlamalar için gelenler yeni yılın barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.
ANKARA
Başkentte emniyetin yılbaşı denetimleri, 18 bin 735 personelle, 403 uygulama noktasında sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.
Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor.
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, KGYS'de, yeni yıl dolayısıyla alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Yılbaşı gecesini sorunsuz atlatmayı planladıklarını aktaran Tandoğan, 18 bin 735 personelle 403 uygulama noktasında denetim yapıldığını bildirdi.
Tandoğan, şöyle devam etti:
"Tedbir aldığımız yerler vatandaşlarımızın kutlama yapacağı alanlar. Konser alanları, Yüksek Hızlı Tren Gar'ı, AŞTİ ve havalimanı gibi yerlerin tamamında en üst düzeyde tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından özel güvenlik çalıştırılması gereken noktaların tamamında gerekli denetimler yapılmış vaziyette."
Arif Hakan Tandoğan, "Asayiş suçlarıyla alakalı da sahadaki ekiplerimiz, tüm idari birimlerdeki arkadaşlarımızla beraber etkin şekilde çalışıyor. İnşallah kazasız, belasız yeni yılın herkese hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.
İZMİR
İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla kentin önemli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı.
Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
ATV motorlu polis timi de yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda devriye görevini yürüttü.