Türkiye, 2025 yılına coşkuyla giriyor! Ülkenin birçok kentinde meydanlar dolup taştı

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülenirken kutlamalar için gelenler yeni yılın barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.

ANKARA

Başkentte emniyetin yılbaşı denetimleri, 18 bin 735 personelle, 403 uygulama noktasında sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, KGYS'de, yeni yıl dolayısıyla alınan tedbirler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Yılbaşı gecesini sorunsuz atlatmayı planladıklarını aktaran Tandoğan, 18 bin 735 personelle 403 uygulama noktasında denetim yapıldığını bildirdi.