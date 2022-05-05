Türkiye aşırı kilonun en yaygın olduğu ülke

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'nin raporuna göre, obezite oranları Avrupa genelinde 'salgın' boyutlarına ulaştı. Raporda, Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 59'unun obez veya aşırı kilolu olduğu belirtildi. Her üç çocuktan biri ise ya aşırı kilolu ya da obez. Avrupa'da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilonun, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu kaydedildi. Obezitenin 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtilen rapora göre aşırı kilo yılda en az 200 bin yeni kanser vakasıyla doğrudan ilişkili. 15 yıldır ilk kez konuya ilişkin rapor hazırlayan DSÖ, bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.Söz konusu rapora göre, aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke ise Türkiye. Verilere göre Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66.8'i fazla kilolu. Obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32.1. Türkiye'nin ardından, yetişkinlerde fazla kiloluların oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Malta, İsrail ve İngiltere oldu. Fazla kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan.DSÖ'nün söz konusu raporuna göre, obezitenin yaygınlaşmasında Kovid-19 pandemisinin de önemli rolü olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar pandeminin yol açtığı hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kilo artışını hızlandırdı. Avrupa'da giderek dijitalleşen yaşam tarzının da sorunu daha ciddi hale getirdiği vurgulandı. DSÖ'nün önerdiği önlemler arasında, vergilerin şekerli içeceklerde artırılması, sağlıklı gıdadaysa azaltılması, çocuklara sağlıksız gıda satışının sınırlanması yer alıyor.