Türkiye Atatürk’ü saygı ve minnetle andı: 09.05’te megakentte hayat durdu

İstanbul Valiliği tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda 71 numaralı odasına Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılması aynı dakikalarda yaşandı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte megakentte hayat adeta durdu. Cadde ve meydanlarda vatandaşlar yürüyüşlerine ara verirken, trafikteki sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti. İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşlar Atatürk'ü anmak için bir araya geldi. 10 Kasım anma etkinlikleri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programla devam etti. Program kapsamında Atatürk'ün yaşamının farklı dönemlerine ait fotoğrafların yer aldığı sergi, ziyaretçilerin ve protokol üyelerinin beğenisine sunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe'de hayata gözlerini yumduğu yatağa çiçekler bırakıldıktan sonra Bezmialem Valide Sultan Camii'nde mevlid ve dua programıyla 10 Kasım anma etkinlikleri sona erdi.

ANMA PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen anma programı Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Atatürk Resimleri Sergisi ve 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katılım sağladı. İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları adına Atatürk'ün vefat ettiği yatağın üzerine buketler bırakıldı.

ATATÜRK RESİM SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun fuaye alanında hazırlanan Atatürk temalı fotoğraf ve resim sergisi, anma programına katılan vatandaşların ve protokol üyelerinin ziyaretine açıldı. Sergide yer alan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunulurken katılımcılar, Atatürk'ün hayatından ve Cumhuriyet tarihinden kesitler sunan çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül'de sergideki eserleri inceledi.

"KUDRETLİ KİŞİLİĞİ VE İKNA GÜCÜYLE KİTLELERİ ARKASINDAN SÜRÜKLEMİŞTİR"

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonunda konuşma yapan Albay Ahmet Serkan Güngör; "Dünya tarihi çağlar boyunca üstün yetenekli bir askerlerin ve yüksek yetenekli devlet adamlarının hayatlarını dile getirmiştir. Fakat askerlik ve devlet adamlığı nitelik ve yeteneğini bir bütün olarak kendi kişiliğinde toplamış bulunan pek az örnek insan varlığından söz eder. Atatürk milli mücadelede milli birliği temel eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin mücadelesini yetiştiren kudretli bir inkılapçıdır." ifadesinde bulundu. Atatürk'ün fikirlerinin ve inkılaplarının tesirinin memleket sınırlarını aştığını ifade eden Güngör; "Bütün teşebbüslerinde millet sevgisini önde tutmuş, kudretli kişiliği ve ikna gücüyle kitleleri arkasından sürüklemiştir." dedi.

VALİ GÜL ÖĞRENCİLERE HEDİYELERİNİ TAKDİM ETTİ

Saat 10.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlediği şiir, mektup ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri İstanbul Valisi Davut Gül tarafından takdim edildi. Program, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Oratoryosu" gösterisiyle sona erdi.

EBEDİYETE GÖÇTÜĞÜ YATAĞA ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Program kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda da anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de anma törenleri kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Vali Gül'e, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Ardından Vali Gül ve beraberindekiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün odasına geçerek yatağına çiçek bıraktı.

MEGAKENTTE HAYAT DURDU

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla mega kentin dört bir yanında hayat adeta durdu. İstanbul'un işlek cadde, köprü ve meydanlarında vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı duruşuna geçti. Seyir halindeki araçlarını durduran sürücüler, araçlarından inerek yolcularla birlikte saygı duruşunda bulundu. Bazı sürücüler ise araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti. Toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular da anma törenine katılırken, cadde ve meydanlarda yaşanan sessizlik duygusal anlara sahne oldu. Her yaştan vatandaşın katıldığı anma sırasında İstanbul genelinde günlük yaşam kısa süreliğine durma noktasına geldi.

KADIKÖY'DE 6.5 KM'LİK 'ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ'

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla binlerce kişi saat 08.30'da Caddebostan Sahili'nde bir araya geldi. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında oluşturulan yaklaşık 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı' zincirine katılanlar, ellerindeki bayraklarla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı'nı söyleyen katılımcılar, Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkilaplar ve ülkeye kattıkları için minnettar olduklarını belirterek, onu saygı ve sevgiyle andıklarını dile getirdi.

VİNÇ OPERATÖRÜNDEN METRELERCE YÜKSEKTE SAYGI DURUŞU

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında görevli kule vinç operatörü, metrelerce yükseklikte, işçiler ise yerde iş makinelerini ve aletlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla mega kentte hayat durdu.