Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Belçika mücadelesi, bu akşam UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. A Milli Takım'ın Belçika'yı konuk edeceği mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Turkuvaz Medya aracılığıyla şifresiz yayınlanacak maçlar ve program ise şu şekilde…
12 Kasım Perşembe
20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A HABER
22.45 Çekya-İspanya / A SPOR
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2
13 Kasım Cuma
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A PARA
14 Kasım Cumartesi
20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A PARA
15 Kasım Pazar
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA
16 Kasım Pazartesi
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA
17 Kasım Salı
22.45 Galler-Portekiz / A SPOR
22.45 Polonya-İsveç / A PARA
22.45 Danimarka-Norveç / A HABER
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.