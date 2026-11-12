Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 12.11.2026 07:42 Son Güncelleme: 12.11.2026 07:43

Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya geliyor. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, milli karşılaşmanın yayın detaylarını araştırılırken "Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda?" sorusu gündeme yerleşiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında bu akşam Belçika'yı ağırlayacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ay-yıldızlılar, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak.

Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika mücadelesi, bu akşam UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. A Milli Takım'ın Belçika'yı konuk edeceği mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A MİLLİ TAKIM'IN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki kasım ayı fikstürü şöyle:
12 Kasım 2026 Türkiye-Belçika 20.00
15 Kasım 2026 Fransa-Türkiye 22.45

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA!

Turkuvaz Medya aracılığıyla şifresiz yayınlanacak maçlar ve program ise şu şekilde…

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A HABER

22.45 Çekya-İspanya / A SPOR

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 Kasım Cuma

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A PARA

14 Kasım Cumartesi

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A PARA

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA

16 Kasım Pazartesi

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA

17 Kasım Salı

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR

22.45 Polonya-İsveç / A PARA

22.45 Danimarka-Norveç / A HABER

Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Türkiye Belçika maçı hangi kanalda? Türkiye Belçika Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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