Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Milli maç takvimi belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye, kasım ayındaki milli maç programında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve canlı yayın kanalı da açıklanan maç programı yakından takip ediliyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Ekim ayında deplasmanda karşılaştığı Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Türkiye-Belçika karşılaşmasına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlılar, daha önce bu stadyumda Litvanya'yı 2-0, İzlanda'yı ise 3-1 mağlup etmişti. Milli takım, Belçika karşısında da İzmirli futbolseverlerin desteğiyle galibiyet arayacak.
Ay-yıldızlıların kasım ayı fikstürü şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe, 20.00: Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 Pazar, 22.45: Fransa - Türkiye
Türkiye ile Belçika, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında ilk kez 2 Ekim tarihinde karşılaştı. Belçika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden ay-yıldızlı ekip 3-0 mağlup ayrıldı. Kasım ayında İzmir'de yapılacak rövanş karşılaşması, Türkiye'nin grup aşamasındaki son iç saha maçı olacak.