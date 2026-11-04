Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Milli maç takvimi belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye, kasım ayındaki milli maç programında Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, saat ve canlı yayın kanalı da açıklanan maç programı yakından takip ediliyor.