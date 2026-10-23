Türkiye bizi baş tacı yaptı

Gazze'nin Şıhrıdvan bölgesinde yaşayan Abuhasıra ailesinin evi, 2 yıl önce İsrail'in bombalı saldırısında harabeye döndü. Aile de yaşamlarını çadırda sürdürmeye başladı. Ardından, inşaatlarda çalışan baba Bilal Nabil Abuhasıra ile büyük oğlu Amruh, uçaktan atılan yardım malzemelerini almaya gittiklerinde İsrail savaş uçakları başlarına bomba yağdırdı. Amruh Abuhasıra (17) hayatını kaybederken babası ise şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı.

UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİLER

Aile oğullarını toprağa verirken, baba ise bölgede kurulu bir sahra hastanesinde tedavi edilmeye başladı. Ancak bu tedavi yeterli olmadı. Türkiye ise bu yılın başlarında, İsrail'in hain saldırılarında yaralanan bir grubu, tedavilerinin yapılması için ambulans uçakla Adana'ya getirdi. Grupta, Bilal Nabil Abuhasıra ile İngilizce öğretmeni eşi Cihat, çocukları Dima (15), Dena (10) ve 1 yaşındaki Vedin de vardı. Aile, Şambayadı Mahallesi'ndeki konteyner kente yerleştirilirken yaralı babanın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Ailenin tüm ihtiyaçları, Adana Valiliği tarafından karşılanıyor.

EMİN ELLERDEYİZ

Tedavisi halen devam eden 4 çocuk babası Bilal Nabil Abuhasıra, "Çok zor günler geçirdik ama Türkiye bize sahip çıktı. Yaklaşık bir yıldır Türkiye'deyiz. Tedavim sürüyor. Doktorlar kısa sürede beni ayağa kaldırdı. Görevliler de bizimle yakından ilgileniyorlar. Hastaneye götürüyorlar ve orada başımızdan hiç ayrılmıyorlar. Tedavimin ardından da geri getiriyorlar. Türkiye aileme de sahip çıktı. Eşim ve çocuklarım burada güvende. Ailemle mutlu bir şekilde yaşıyorum. Emin ellerdeyiz. Sanki kendi evimizdeymişiz gibiyiz. Büyük lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Bizi baş tacı yaptılar" diyerek duygularını dile getirdi.





BU İYİLİĞİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

İsrail'in hain saldırılarında, oğlu ile birlikte anne ve babasını da şehit verdiğini anlatan Cihat Abuhasıra, oğlunun ezan okuduğu görüntülerini izleyerek "O küçük imamdı. Camilerde ezanı o okuyordu. Hain saldırıda şehit düştü. Şimdi diğer çocuklarımla burada güvenli ortamdayız. Burası bizim evimiz gibi değil, evimiz oldu. Allah Türkiye'den razı olsun. Bize sahip çıktı, kucak açtı. Türkiye'nin yaptığı bu iyiliği ömrümüz boyunca unutmayacağız" diye konuştu.



ÇOCUKLUKLARINI YAŞIYORLAR

Konteyner kentte bisikletle gezerek çocukluğunun tadını çıkaran ve kardeşleriyle birlikte mutluluğu gözlerinden okunan 10 yaşındaki Dena ise "Her bomba atıldığında anneme ya da babama sarılıyordum. Artık korkmuyorum. Çünkü bomba sesleri duymuyoruz. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum, okula gidiyorum. Türkiye çok güzel" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör