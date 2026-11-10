Türkiye bu hafta dört mevsim...

Türkiye'de hafta başı doğu ve iç kesimleri vuracak olan kar alarmı, yerini hafta sonuna doğru 25 derecelik yalancı bahara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu kar yağışına teslim oluyor. Artvin, Trabzon, Rize çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve puslu bir hava hakim. Ekipler, vatandaşların gizli buzlanma ve don olaylarına karşı ekstra dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor. İstanbul ise haftaya parçalı bulutlu başladı. Salı gününden itibaren sağanak etkili olacak, ancak perşembe ve cuma günleri yağışların kesilmesi ve sıcaklıkların 21-23 derecelere fırlamasıyla şehirde adeta bahar havası yaşanacak.

İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışlar, yerini 22-24 derecelere varan yüksek sıcaklıklara bırakacak. Başkentte ise 11-13 derece bandında seyreden termometreler, cuma günü 16 derecelere kadar yükselecek. Doğu'da sıcaklığın sıfırın altına indiği Van, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezlerinde kar kalınlığı 20 santimi geçti. -

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör