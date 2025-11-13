Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 07:27

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir viraja giriyor! Gruptaki son maçlarına hazırlanan Milliler, Bulgaristan'ı ağırlayacak. Türkiye - Bulgaristan maçı, futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, mücadelenin yayın bilgileri de netleşti. Gözler Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na dönmüş durumda. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye maç takvimi:

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Millî Futbol Takımımız, Avrupa Elemeleri'nde final haftasına ulaştı. Grup aşamasındaki son iki maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, ilk olarak Bulgaristan ile, ardından da güçlü rakip İspanya ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalar, Milliler'in 2026 Dünya Kupası yolunda grup birinciliği veya play-off şansı için hayati önem taşıyor. Peki; Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri:

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, evinde oynayacağı bu kritik mücadele ile gruptaki yerini koruyacak. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri şu şekilde:

Bilgi Detay
Organizasyon 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (E Grubu, 5. Maç)
Tarih 15 Kasım 2025, Cumartesi
Saat 20:00
Stadyum Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, Bursa

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.

FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

İlk dört maçını tamamlayan A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kalan son iki maçı ve fikstür detayları aşağıdaki gibidir:

Tarih Saat (TSİ) Maç Organizasyon
15 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 Türkiye – Bulgaristan E Grubu 5. Maç
18 Kasım 2025 Salı 22:45 İspanya – Türkiye E Grubu 6. Maç

MÜSABAKALAR

TARİH ARALIĞI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması

21 Mart - 18 Kasım 2025

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu

26-31 Mart 2026

2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri

11 Haziran - 19 Temmuz 2026
