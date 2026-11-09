Türkiye, COP31 ile dünyaya köprü olacak

COP31 CEO'su ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin, "Dünyaya köprü olacağız. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında müzakere, finans, adil geçiş ve teknoloji transferi konularında bu köprüyü kuracağız" dedi. Türkiye'nin eylem gündemini haziranda Almanya'nın Bonn şehrinde hedefleriyle açıkladığını belirten Varank, şöyle konuştu: "Daha önce alınmış çok güzel, çok büyük kararlar var. Biz bu kararların 'artık uygulamaya geçtiği bir dönemin açılmasını istiyoruz' dedik. Eylem gündemimizi birebir buna göre hazırladık. Çok erken bir dönemde, haziranda Bonn'da eylem gündemimizi hedefleriyle birlikte açıkladık. Bu daha önce yapılmamış bir şeydi. Birebir uygulamaya yönelik hedefler ortaya koyduk."

İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ

Varank, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında uzlaşı sağlayarak uygulamaya yönelik sonuçlar elde etmeyi amaçladığını belirterek, "İnşallah başarılı olacağız, güzel bir COP geçireceğiz, güzel sonuçlar alacağız. Uygulamaya yönelik sonuçlar alacağız ve Türkiye'deki COP, bir uygulama COP'u olarak tarihe geçecek" dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için finansmana erişimin büyük önem taşıdığını belirten Varank, Türkiye'nin bu kapsamda İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) adını verdiği bir model geliştirdiğini söyledi. Modelin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra finans kuruluşlarından da destek gördüğünü aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye, bu COP'ta bir model ortaya koydu. Adına BRIDGE dediğimiz, doğru projelerle finansı birleştirecek bir modeli ortaya koyduk. Bu da gerçekten çok takdir gördü hem gelişmiş ülkelerden hem finans kurumlarından hem de gelişmekte olan ülkelerden. Çünkü finansa erişim en büyük problem herkes için ama gelişmekte olan ülkeler için çok daha büyük problem. Çoğu zaman teknik kapasiteleri yeterli olmuyor, doğru projelerle doğru finans buluşmuyor. Biz bunları buluşturacağız. COP31 Başkanlığının daha önce açıkladığı BRIDGE girişiminin ilk pilot ülkeleri arasında Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan yer alıyor."

BRIDGE'i hayata geçirdiklerini ve ilk pilot ülkelere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti: "İlk 5 pilot ülkenin çalışmasını da yaptık. Bu çalışmaları inşallah COP31'de ilan etmiş olacağız. Bu 5 ülkenin üzerine ilave ülkelerimiz de olacak. Onları da yine COP31'de ilan etmiş olacağız. Finans kuruluşları da bunlara destek verecek. Bunlar ağırlıklı olarak bizim eylem gündemimizdeki projeler olacak." Varank, Türkiye'nin eylem gündemindeki 2035 hedeflerine ulaşmak için ilk somut adımları COP31'de atacaklarını belirterek, "Eylem gündemimizdeki 2035 hedefini yakalamak için ilk adımı, ilk uygulamayı COP31'le birlikte atmış olacağız" diye konuştu. Konferansın organizasyonuna ilişkin bilgi veren Varank, COP31'in yalnızca müzakerelerden oluşmadığını, eylem gündemi ve lojistik hazırlıklar açısından da kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini anlattı. Konferansın Mavi Bölgesi'nde (Blue Zone) yaklaşık 26 müzakere salonu, 2 büyük genel kurul salonu, 9 yan etkinlik salonu ve 6 özel etkinlik salonunun yanı sıra ülkelerin pavilyonları ve ofislerinin yer alacağını belirten Varank, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların ağırlıklı olarak ziyaret edeceği Yeşil Bölge'ye (Green Zone) de büyük önem verdiklerini ifade etti. Varank, "Mavi Bölge'de ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Yeşil Bölge'yi ise 1 milyon kişinin ziyaret etmesini öngörüyoruz. Bu büyüklükte bir organizasyonun lojistiğini planlamak, programlamak kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERİN COP'U OLACAK

COP31 kapsamında finans, uyum, emisyon azaltımı, teknoloji ve adil geçiş gibi alanlarda en az 60 başlıkta müzakerelerin yürütüleceğini bildiren Varank, Türkiye'nin eylem gündemindeki 6 başlığı da müzakere süreçlerine taşımak istediklerini kaydetti. Bu başlıklar arasında gençlik ve eğitimin özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Varank, 2035 yılına kadar dünya genelinde iklim değişikliğine ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden gelecekte en fazla gençlerin etkileneceğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti: "2035 yılında tüm dünyada bütün insanların iklim değişikliğini bilmesini istiyoruz. İnsanlar belki iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşadıkları için biliyorlar ama bizim bahsettiğimiz bu değil. Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamanın ne getireceğini ya da bunu sağlayamazsak bizden neleri götüreceğini anlatacak bir bilinç, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Buradaki en önemli paydaşlarımız gençler." Dünyanın farklı bölgelerinde aşırı sıcaklıklar ve sel gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı afetlerin yaşandığını anımsatan Varank, bu etkilerin gelecek yıllarda daha fazla hissedileceğini, bu nedenle gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye aktif katılımını önemsediklerini söyledi.