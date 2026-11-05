Türkiye Diyanet Vakfı’nın Filistinlilere yönelik yardımları 68,4 milyon doları aştı

Türkiye Diyanet Vakfı, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları insani krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla gıda ve barınma malzemesi desteğinden sağlık hizmetlerine, tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanmasından temiz su teminine, eğitim yardımlarından sosyal desteklere kadar ihtiyaç duyulan pek çok alanda faaliyet yürüttü.

GAZZE'DE İNSANİ İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Gazze'de gıda ve temiz suya erişimde yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla günlük yardım dağıtımları gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda gıda kolisi, sıcak yemek, ekmek, un, şişelenmiş su ve tankerlerle içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Barınma ve günlük yaşam ihtiyaçları için kışlık kıyafet, ayakkabı, çadır, kışlık battaniye, yastık, yatak, hasır, temizlik kolisi ve bebek bezi dağıtımları yapıldı.

TÜRKİYE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE SAĞLIK VE BARINMA MALZEMESİ DESTEĞİ

TDV, yardım çalışmalarını yalnızca Gazze ile sınırlı tutmuyor; Gazze'den ayrılmak zorunda kalan veya tedavi amacıyla farklı ülkelere giden Filistinlilere de destek sağlıyor. Türkiye'ye getirilen ve tedavileri burada sürdürülen Filistinli hastalar ile yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik nakdi yardım ve kira desteği verildi.

GÜNLÜK YAŞAMI İYİLEŞTİREN ADIMLAR KARARLILIKLA ATILIYOR

Filistinli hastalar ile yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik nakdi yardım ve kira desteği verilirken, Gazze'deki ağır insani koşullardan etkilenen çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gazze'de okula başlayacak çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Temiz suya erişimin kolaylaştırılması için su kuyularının restorasyonu ve yeniden hizmete kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, kış öncesi 15 bin adet çift kişilik kışlık battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

17 MİLYON KİŞİLİK DEV DESTEK

TDV'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde kullanılan tutar 68 milyon 420 bin 615 dolara ulaştı. Ülkelere göre yardım tutarları Gazze'de 43 milyon 650 bin 026 dolar, Mısır'da 22 milyon 083 bin 073 dolar, Türkiye'de 2 milyon 500 bin 316 dolar ve Ürdün'de 187 bin 200 dolar olarak kaydedildi. Farklı yardım faaliyetleri kapsamında toplam 17 milyon 067 bin 982 kişilik destek sağlandı.