Türkiye dünya üniversite sıralamasında 3’üncü sıraya yükseldi: YÖK Başkanı Özvar: Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor!

Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında en yüksek dereceyi ODTÜ ve Koç Üniversitesi elde etti. İki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi 401-450 bandına girerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasındaki yerini aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 651-700 bandında yer alırken, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, 801-1000 bandında kendilerine yer bularak ilk 1000'e girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu.

'KÜRESEL REKABETTEKİ YÜKSELİŞİMİZ SÜRÜYOR'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede Türkiye'nin sıralamada 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünün ve temsil gücünün ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Özvar, "Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az iki devlet ve iki vakıf üniversitemizle ilk 100'de yer almak" ifadelerini kullandı.

Erol Özvar, "Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir" dedi.

Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yerini yalnızca sayısal bir gösterge olarak görmediklerini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimizin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptığı akademik katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Daha fazla üniversitemizin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.