Türkiye, Gazze’ye yardım oldu yağdı

Siyonist İsrail'in estirdiği terör fırtınasına karşı kahramanca direnen Gazzelilere en fazla insani yardım yapan ülkelerin başında Türkiye geldi. Gerek devletin kurumları gerekse de özel vakıflar, bölge halkının ihtiyaç duyduğu insani yardım malzemelerini ulaştırmak için olağanüstü gayret gösterdi.

KIZILAY BÖLGEDEN ELİNİ ÇEKMEDİ

Türk Kızılay'ı AFAD'ın koordinasyonunda, Gazze'ye tam 11 iyilik gemisi gönderdi. Siyonist İsrail'in her türlü engelleme çabalarına rağmen, geniş bir yelpazedeki insani yardımlar 900 TIR olarak bölgeye ulaştırıldı. Türk Kızılay'ı, 3.5 milyon kişye sıcak yemek dağıtımı yaptı. 625 bin gıda paketi dağıttı. 450 bin litre içme suyunun dağıtımını sağladı. 6 ambulansı Gazze halkının kullanımı için bölgeye ulaştırdı. 295 bin kutu konserve dağıtımı gerçekleştirildi. 466 bin hijyen malzemesi bölge halkına ulaştırdı. 7 Ekim 2023'ten bu yana önce Refah kentinde, ardından Deyr Belah'ta hizmet veren Kızılay, günde 10 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını da karşılıyor.

YARDIM KÖPRÜLERİ KURDULAR

İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail'in saldırıları altında olan Filistin'e 2024 yılında 460 TIR insani yardım malzemesi gönderdi. Gönderilen yardımlar yüz binlerce kişiye ulaştı. İHH 2024 yılında Filistin'de, 14 milyon 704 bin 664 adet sıcak yemek, 1 milyon 195 bin 453 adet muhtelif gıda, 129 bin 789 un çuvalı, 20 milyon 897 bin 471 adet ekmek, 3 milyon 755 bin 490 adet lipid bazlı besin takviyesi, 185 bin 422 adet gıda kumanyası, 108 bin 308 hijyen paketi, 54 bin 469 adet bebek bezi, 57 bin 610 adet halı, 45 bin 833 adet battaniye ve 22 bin 236 adet elbise dağıtımında bulundu.

SICAK YEMEK DAĞITIMI

Deniz Feneri Derneği Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürdüğü sıcak yemek yardım projesi kapsamında her gün binlerce kişiye sıcak ve besleyici yemek dağıtıyor. Yine saldırının ilk aylarında AFAD organizasyonuyla bölgeye ulaştırılan yardımlarda Deniz Feneri Derneği, tır bebek bezi, 1 tır kumanya, 50 tondan oluşan 2 tır un, 1 tır makarna ve 1 tır kahvaltılık malzeme ile destek verdi. Bölgede 24 saat sıcak yemek dağıtımı sağlayan bir mutfak da yer alıyor. Rutin aralıklarla, kuru gıda, hijyen malzemeleri, bebek mamaları dağıtımı gerçekleştiriliyor.

ŞİFA DAĞITTILAR

Yeryüzü Doktorları Derneği ise, tam 650 bin Gazzeli'ye şifa oldu. Bölgede ayakta kalan hastanelerde hizmet veren gönüllü doktorlar, aynı zamanda hayırseverlerin bağışıyla alınan iki ambulansın Gazze'ye girmesine de vesile oldu.