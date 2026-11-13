Türkiye ile AB arasında e-imza ve e-mühürlerin karşılıklı tanınması için teknik çalışmalar başlıyor

Türkiye ile Avrupa Komisyonu, elektronik imza ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınması amacıyla 9 Kasım 2026'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de karşılıklı niyet beyanında bulundu. Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre taraflar, ilk teknik toplantının kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Türkiye'de oluşturulacak ulusal çalışma grubu, karşılıklı tanıma için gerekli hukuki, idari ve teknik şartları değerlendirecek.

İŞLEMLER HIZLANACAK

Gelişmeyi değerlendiren E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, düzenlemenin hayata geçmesiyle Türk şirketlerinin Avrupa pazarındaki işlemlerinin kolaylaşacağını belirtti. Özellikle ihracatçılar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından önemli kazanımlar sağlanacağını ifade eden Kılıç, Türkiye'deki bir ihracatçının Avrupa'daki müşterisiyle bulunduğu yerden elektronik ortamda sözleşme imzalayabileceğini, böylece belge gönderimi ve imza takibi için harcanan zamanın azalacağını söyledi.

AVRUPA İHALELERİNE KATILIM KOLAYLAŞACAK

Karşılıklı tanımanın şirketlere yeni ticari fırsatlar sunabileceğine dikkat çeken Kılıç, ihale şartlarını karşılayan Türk şirketlerinin Avrupa'daki kamu ihalelerine elektronik ortamda teklif vermesinin de kolaylaşabileceğini kaydetti.

TEKNİK ÇALIŞMALARA DESTEK MESAJI

Sürecin başarılı şekilde uygulanabilmesi için elektronik imzaların her iki tarafın sistemlerinde doğrulanabilmesi ve hangi işlemlerde kullanılabileceğinin açıkça belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, E-İmzaTR olarak teknik çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kılıç, Türkiye'de oluşturulan bir elektronik imzanın Avrupa'daki muhatap tarafından kendi sisteminde doğrulanmasının şirketlerin günlük ticari işlemleri açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, nitelikli elektronik sertifika üretimi ve elektronik imza hizmetlerindeki deneyimlerini ilgili kurumlarla paylaşabileceklerini dile getirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör