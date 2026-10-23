Türkiye ile Gürcistan arasında yükseköğretim iş birliği: İmzalar atıldı

AKADEMİK ORTAKLIKLAR İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ve iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirtti. Yükseköğretim alanındaki iş birliğinin uzun yıllara dayanan güçlü bir kurumsal temele sahip olduğunu ifade eden Özvar, iki ülke arasında 1997 yılında imzalanan iş birliği protokolünün bu ilişkilerin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki yükseköğretim diyaloğunun bu yıl yeniden ivme kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, temmuz ayında Ankara'da Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakan Yardımcısı Zviad Gabisonia ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdikleri görüşmeleri hatırlattı. Söz konusu görüşmelerde Gürcistan'da devam eden yükseköğretim reformunun ve yeni mutabakat zaptının ele alındığını belirten Özvar, iş birliğini somut ve sürdürülebilir projelerle geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Özvar, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılmasının, ortak diploma programlarının geliştirilmesinin ve araştırma ortaklıklarının güçlendirilmesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönemine yön vereceğini vurgulayarak, "Amacımız, bu olumlu ivmeyi somut ve uzun vadeli sonuçlara dönüştürmektir" dedi.