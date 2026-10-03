Türkiye Innovation Week, yapay zekanın iş dünyasında başlattığı büyük dönüşümü gündeme taşıyacak

Türkiye İhracatçılar Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 15-17 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TIW26, "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, iş dünyasının geleceğine yön veren dönüşümün önde gelen isimlerini bir araya getirecek etkinlikte, yapay zekanın iş dünyasında başlattığı büyük dönüşüm gündeme taşınacak.

TIW26'da Harvard Business School eski akademisyeni Prof. Dr. Prithwiraj Choudhury ve Microsoft geçmişine sahip yapay zeka stratejisti Daron Yöndem, geleceğin çalışma düzeninden etken yapay zekaya (Agentic AI), insan yaratıcılığından şirketlerin yeni organizasyon modellerine uzanan değişimi anlatacak.

Prof. Dr. Prithwiraj Choudhury, geleceğin çalışma modellerinden yapay zeka ajanlarının iş hayatındaki rolüne ve çalışanların yapay zeka ile etkileşimine kadar uzanan dönüşüme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Microsoft'ta üstlendiği görevlerin ardından yapay zeka ve organizasyonel dönüşüm üzerine çalışan Daron Yöndem de yapay zekanın "içerik üretmekten doğrudan iş yapmaya" geçtiği yeni dönemi ele alacak.

Dijital göçebelik ve uzaktan çalışma alanının uluslararası isimlerinden Andreas Wil Gerdes ise TIW26'da dünyada hızla değişen çalışma ve yaşam düzenini anlatacak.

Harry Potter ve Joker'in yaratıcı aklı İstanbul'a gelecek

Warner Bros. Pictures'ın eski Kreatif Geliştirme Başkanı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama Başkan Yardımcısı Jason Bevan, Harry Potter, Fantastic Beasts, Joker, The Dark Knight ve Aquaman gibi dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların yaratıcı pazarlama süreçlerinde edindiği deneyimi katılımcılarla paylaşacak.

Bevan, yapay zekanın fikir üretiminden içerik geliştirmeye kadar yaratıcı endüstrileri dönüştürdüğü yeni dönemde, insan yaratıcılığının nasıl rekabet avantajına dönüşebileceği ve Hollywood'da büyük fikirlerin küresel hikayelere nasıl dönüştürüldüğü konularındaki görüşlerini ifade edecek.

TIW26'nın uluslararası konuşmacıları arasında Hacking HR Kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Enrique Rubio, AI Institute Kurucusu Maryrose Lyons, yapay zeka, etik ve yönetişim uzmanı ve Galaxy for Technology Kurucusu ve CEO'su Reema Diab, AQai CEO'su ve Kurucusu Ross Thornley, RoRemote Kurucusu Rowena Hennigan, Remote Work Europe Kurucusu Maya Middlemiss de yer alacak.

Yapay zeka ve insanın birlikte çalışacağı yeni şirket modelleri, değişime uyum, küresel yetenek hareketliliği, uzaktan çalışma ve dijital göçebelik gibi geleceğin iş dünyasını şekillendiren başlıklar İstanbul'da tartışılacak.