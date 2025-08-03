FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda!

FIVB 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na güçlü bir kadro ve büyük bir hedefle katılıyor. Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki rakiplerimiz ise şu şekilde: İspanya, Bulgaristan ve Kanada.

Tayland'da düzenlenecek şampiyona 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.