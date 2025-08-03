Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda!
Giriş Tarihi: 3.8.2025 14:20 Son Güncelleme: 3.8.2025 14:20

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda!

Filenin Sultanları sahalara geri dönüyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası serüveni başlıyor. Turnuvada Türkiye’nin hangi takımlarla karşılaşacağı, ilk maçın hangi gün oynanacağı ve grup aşamasındaki tüm detaylar belli oldu. Şampiyona heyecanı yaklaşırken gözler açılış mücadelesine çevrildi. Peki Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda? İşte, maç programı:

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda!

Voleybol tutkunlarının heyecanla beklediği FIVB 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programını duyurdu. Filenin Sultanları'nın şampiyonadaki rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Ay-yıldızlı ekip zorlu grupta ilk karşılaşmasına hazırlanıyor. Peki, Filenin Sultanları grup aşamasında kimlerle karşılaşacak?

FIVB 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na güçlü bir kadro ve büyük bir hedefle katılıyor. Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki rakiplerimiz ise şu şekilde: İspanya, Bulgaristan ve Kanada.

Tayland'da düzenlenecek şampiyona 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvadaki ilk maçımız 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşması, şampiyonadaki performans açısından büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada

MAÇLAR HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayın programı netleştiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Filenin Sultanları Geniş Kadrosu

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda!
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