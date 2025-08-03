FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda!

Voleybol tutkunlarının heyecanla beklediği FIVB 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup maçları programını duyurdu. Filenin Sultanları'nın şampiyonadaki rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Ay-yıldızlı ekip zorlu grupta ilk karşılaşmasına hazırlanıyor. Peki, Filenin Sultanları grup aşamasında kimlerle karşılaşacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'na güçlü bir kadro ve büyük bir hedefle katılıyor. Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki rakiplerimiz ise şu şekilde: İspanya, Bulgaristan ve Kanada.
Tayland'da düzenlenecek şampiyona 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.
Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:
23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya
25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan
27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayın programı netleştiğinde haberimizdeki yerini alacak.
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın