Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç şifresiz yayını

Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa karşısından mağlubiyetle dönmesinin ardından ilk galibiyetini Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda taraftarının önünde almak istiyor. Konuk ekip İtalya da ilk haftayı puansız kapattığı için Bursa'daki 90 dakika dev bir puansız çıkış mücadelesine sahne olacak.
2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçındaki Türkiye - İtalya karşılaşması, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Milli maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Bursa'daki kritik randevuda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.
Oliver'ın yardımcılıklarını üstlenecek isimler ve hakem kadrosu şu şekilde belirlendi:
Başhakem: Michael Oliver (İngiltere)
Yardımcı Hakemler: Stuart Burt - James Mainwaring (İngiltere)
Dördüncü Hakem: Darren England (İngiltere)
İki teknik adamın Bursa'daki kritik mücadeleye şu kadrolarla çıkması bekleniyor:
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Mandragora, Tonali, Kean, Raspadori, Pio Esposito.
A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi olay sözler! 'İtalya, Bursa'ya tedirgin geldi'
A Milli Takım'ın Grubundaki Kalan Maç Takvimi:
28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye