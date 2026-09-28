Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç şifresiz yayını
Giriş Tarihi: 28.09.2026 17:03

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç şifresiz yayını

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da zorlu rakibi İtalya'yı konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye İtalya maçı hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Heyecan dolu karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek. Peki, milli maç ne zaman ve saat kaçta? İşte karşılaşmanın hakem kadrosu ve sahaya çıkacak muhtemel 11'ler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç şifresiz yayını
  • ABONE OL

Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa karşısından mağlubiyetle dönmesinin ardından ilk galibiyetini Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda taraftarının önünde almak istiyor. Konuk ekip İtalya da ilk haftayı puansız kapattığı için Bursa'daki 90 dakika dev bir puansız çıkış mücadelesine sahne olacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçındaki Türkiye - İtalya karşılaşması, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Milli maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV CANLI İZLE

DEV MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Bursa'daki kritik randevuda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Oliver'ın yardımcılıklarını üstlenecek isimler ve hakem kadrosu şu şekilde belirlendi:

Başhakem: Michael Oliver (İngiltere)

Yardımcı Hakemler: Stuart Burt - James Mainwaring (İngiltere)

Dördüncü Hakem: Darren England (İngiltere)

SAHAYA ÇIKACAK MUHTEMEL 11'LER

İki teknik adamın Bursa'daki kritik mücadeleye şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Mandragora, Tonali, Kean, Raspadori, Pio Esposito.

A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi olay sözler! 'İtalya, Bursa'ya tedirgin geldi'

A Milli Takım'ın Grubundaki Kalan Maç Takvimi:

28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

UEFA ULUSLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

BELÇİKA - 3

FRANSA - 3

TÜRKİYE - 0

İTALYA - 0

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç şifresiz yayını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA