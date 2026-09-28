Türkiye İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç şifresiz yayını

DEV MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Bursa'daki kritik randevuda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak.

Oliver'ın yardımcılıklarını üstlenecek isimler ve hakem kadrosu şu şekilde belirlendi:

Başhakem: Michael Oliver (İngiltere)

Yardımcı Hakemler: Stuart Burt - James Mainwaring (İngiltere)

Dördüncü Hakem: Darren England (İngiltere)