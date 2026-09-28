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Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:07

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Maç şifresiz kanalda!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ikinci hafta mücadelesinde rakibi İtalya ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı takım, Bursa'da taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla araştırdığı "Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularının yanıtları netleşti. İşte milli maçın yayın bilgisi, saati ve tüm detaylar...

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Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Maç şifresiz kanalda!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki heyecan, A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı kritik randevuyla devam ediyor. İlk maçların ardından grupta puan mücadelesine çıkan iki ekibin Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelesi futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Taraftarlar, Türkiye - İtalya milli maçını TV ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebilecek.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen Türkiye-İtalya maçı Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

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TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - İtalya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

İTALYA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Mandragora, Tonali, Kean, Raspadori, Pio Esposito.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre giriyor. Millilerimizin gruptaki ilk 4 maçlık fikstür programı şu şekilde belirlendi:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Maç şifresiz kanalda!
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