Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Maç şifresiz kanalda!

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre giriyor. Millilerimizin gruptaki ilk 4 maçlık fikstür programı şu şekilde belirlendi:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu)

28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi)

2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu - Liege)

5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu - Bologna)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör